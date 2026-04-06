Snik: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης του - «Η καλύτερη μέρα της ζωής μου»

Πατέρας έγινε ο Snik την περασμένη Πέμπτη (2/4) αφού η γυναίκα του, Μάρτα Αχαρονιάν, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και ο γνωστός τράπερ έκανε τις πρώτες δηλώσεις του στο Πρωινό, λέγοντας πως εκείνη η μέρα είναι η καλύτερη ημέρα της ζωής του.

«Η σύντροφός μου είναι πάρα πολύ καλά, γενικά η εγκυμοσύνη πήγε πολύ καλά, η Μάρτα είναι πολύ δυνατή. Τώρα αρχίζω να το συνειδητοποιώ να σου πω την αλήθεια, αλλά χθες ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου», εξομολογήθηκε ο Snik στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.

«Μόλις την έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι με κοιτάει, δηλαδή σαν να με αναγνώρισε, γιατί τόσο καιρό που άκουγε τη φωνή μου απ’ την κοιλιά... νομίζω ότι καταλαβαίνουν.

Είμαι πολύ συγκινημένος και τώρα ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και νομίζω ότι τώρα θα το συνειδητοποιήσω πιο πολύ που πάμε σπίτι, που θα είμαστε στον ασφαλή χώρο μας. Αν χρειαστεί θα την κάνω και μπάνιο. Απλά δεν ξέρω ακόμα πώς γίνεται, θα μάθω», είπε στη συνέχεια ο τράπερ.

Όσον αφορά τον γάμο με τη Μάρτα Αχαρονιάν, ο Snik αποκάλυψε ότι ο πολιτικός έχει γίνει και μένει να κανονίσουν τον θρησκευτικό.

«Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Έχουμε παντρευτεί στο δημαρχείο. Τώρα ο θρησκευτικός γάμος θα τον κανονίσουμε πότε θα γίνει.

Έχουμε κάποια ονόματα στο μυαλό μας για την κόρη μας, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κανένας μήνας γι' αυτό. Μέχρι τότε, μπέμπα», κατέληξε ο Snik.