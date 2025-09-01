Παύλος Βαρδιονογιάννης: Παντρεύεται στις 20 Σεπτεμβρίου - Ποια είναι η σύντροφος του, Κατερίνα Μπιρμπίλη

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, ακολουθώντας τα βήματα της αδελφής του Χρυσής Βαρδινογιάννη η οποία παντρεύτηκε πριν από έξι μήνες, είναι και εκείνος έτοιμος να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, με την σύντροφό του Κατερίνα Μπιρμπίλη.

Ο γάμος σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται να γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου αφού συνδυάζει δύο οικογένειες με ισχυρό αποτύπωμα: τους Βαρδιονογιάννηδες και την οικογένεια Μπιρμπίλη - Παπαδημητρίου, γνωστή στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.

Παύλος Βαρδινογιάννης: Ποια είναι η σύντροφός του, Κατερίνα Μπιρμπίλη

Η μέλλουσα σύζυγος, Κατερίνα Μπιρμπίλη, φέρνει μαζί της μια άλλη, εξίσου βαριά κληρονομιά. Είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».

Η ίδια συνεχίζει σήμερα την πορεία της οικογένειας στον εκδοτικό χώρο, φέρνοντας νέες ιδέες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Ως ψηφιακή δημιουργός συμβάλλει στην εξέλιξη του οίκου «Άγκυρα», συνδέοντας τον έντυπο λόγο με τις νέες τεχνολογίες και τις τάσεις του σήμερα.

Ο εκδοτικός οίκος «Άγκυρα» αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς θεσμούς της Ελλάδας στον χώρο του βιβλίου. Ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Δράκο Παπαδημητρίου με το «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον» στην οδό Αιόλου και εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τους φίλους της λογοτεχνίας και του παιδικού βιβλίου.

Με περισσότερα από 200 έργα ήδη στις αρχές του 20ού αιώνα και με τον Απόλλωνα Παπαδημητρίου να δίνει τη δεκαετία του ’30 την ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα, η «Άγκυρα» έγινε συνώνυμο της ποιοτικής εκδοτικής παραγωγής. Ο πολυχώρος στη Σόλωνος αποτέλεσε για δεκαετίες ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, φιλοξενώντας παρουσιάσεις, σεμινάρια και παραστάσεις Καραγκιόζη. Στη σύγχρονη εποχή, συνεχίζει να εμπλουτίζει το παιδικό και εκπαιδευτικό της ρεπερτόριο, συνδυάζοντας την παράδοση με μια φρέσκια ματιά.