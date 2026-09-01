Πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα: Έχασε τον πατέρα της - «Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου»

Δύσκολες στιγμές βιώνει η Πηνελόπη Πλάκα, λόγω του χαμού του πατέρα της. Η ηθοποιός γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον πατέρα της.

Η απώλεια του ήρθε λίγες μέρες μετά τα γενέθλιά του, που τα είχαν γιορτάσει πατέρας και κόρη μαζί τον Δεκαπενταύγουστο. Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από όταν ήταν παιδί, όπου ποζάρει μαζί του, κρατώντας τις αναμνήσεις ζωντανές μέσα από φωτογραφίες.

Η Πηνελόπη Πλάκα έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…

Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου.

Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα.Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου.

Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ.».