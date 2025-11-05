Πένθος για τον Νίκο Αναδιώτη: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες για τον Ευρωβουλευτή της Νίκης Νίκο Αναδιώτη καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα (5/11) στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Καλλιθέα Αιγίου.

Εκεί θα πουν το τελευταίο αντίο, η σύζυγός του Κατερίνα, τα παιδιά του Γιώργος και Ειρήνη, Νίκος και Βασιλική, τα εγγόνια Σπύρος, Κωνσταντίνος Μάριος και Κατερίνα, τα αδέλφια του Στάθης, Θύμιος και Κυριακή Μαρούτσου.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, οι δωρεές να διατεθούν στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρει το pelop.gr η είδηση βυθίζει στο πένθος και όλη την τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας αφού ο Σπύρος Αναδιώτης, υπήρξε Ιατρός-Ακτινολόγος και αγαπητός στον τόπο του.