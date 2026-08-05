Πέρεζ Χίλτον: Στο νοσοκομείο μετά από βίντεο στο TikTok - «Δεν παίζεις με την ψυχική υγεία», λένε οι φαν

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε το βράδυ της Τρίτης στην κατοικία του Πέρεζ Χίλτον (Perez Hilton) στη Φλόριντα, έπειτα από ένα βίντεο του γνωστού gossip blogger διασημοτήτων κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη ζωντανή μετάδοση του Χίλτον, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ δήλωσε στο CNN ότι «δέχθηκε πολλαπλές κλήσεις σχετικά με ένα άτομο που μετέδιδε ζωντανά πράξεις αυτοτραυματισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Οι αστυνομικοί εντόπισαν γρήγορα την κατοικία του ατόμου, όπου μίλησαν με μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονταν στο σημείο και επιβεβαίωσαν ότι ήταν μόνος μέσα στο σπίτι», ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το BBC.

We need more of this! Check out all my new merch offerings at https://t.co/sqQnlCBRZy | Perez Hilton shares a new fashion collection, inspired by all things heavenly. Invite light into your life with this and help support your boy! | Fashion | Style | Estilo | Moda | Jesus pic.twitter.com/DLB6DDyt64 — Perez Hilton (@PerezHilton) May 12, 2026

Στη ζωντανή μετάδοση, η οποία αργότερα αφαιρέθηκε, ο Χίλτον φαινόταν να προχωρά στην πράξη αυτοτραυματισμού. Πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίαζαν, προτρέποντάς τον να σταματήσει.

Πολλοί χρήστες μάλιστα τον υποστήριξαν λέγοντας «Η ψυχική υγεία δεν είναι παίξε γέλασε», ή «προσεύχομαι για εσένα».

Το Γραφείο του Σερίφη δήλωσε στο CNN ότι το άτομο «εντοπίστηκε με ασφάλεια» και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Το CNN επικοινώνησε επίσης με τους εκπροσώπους του Πέρεζ Χίλτον και το TikTok ζητώντας σχόλιο.

Ποιος είναι ο Πέρεζ Χίλτον

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Πέρεζ Χίλτον έγινε γνωστός όταν δημιούργησε το ιστολόγιό του με κουτσομπολιά για διασημότητες, καθώς και ένα ιστολόγιο μόδας και μια μουσική σειρά, ενώ στη συνέχεια καθιερώθηκε και ως τηλεοπτική προσωπικότητα. Ο Κουβανοαμερικανός, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι Μάριο Αρμάντο Λαβαντέιρα Τζούνιορ, έγινε γνωστός γράφοντας για τη ζωή των διασήμων. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) με πτυχίο Καλών Τεχνών στην υποκριτική, πριν ξεκινήσει το ιστολόγιό του σε μια καφετέρια στη Sunset Boulevard το 2004.

Mental health is no joke! Please pray for Perez Hilton. He is having a mental health crisis on tik tok live. It was horrific. I am glad I didn’t see it. I pray his kids and mom are safe. 🙏❤️ pic.twitter.com/OwPlG2yO7s — Unapologetically GEN X (@Caligirlinvegas) August 5, 2026

Νωρίτερα φέτος, ο Χίλτον είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον άφησε νοσηλευόμενο για αρκετές εβδομάδες. Τον Ιούνιο γνωστοποίησε ότι είχε πρόσφατα μετακομίσει στο Μαϊάμι από το Λας Βέγκας μαζί με τα παιδιά του.