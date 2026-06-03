Περιπέτεια υγείας για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο»

Στο νοσοκομείο βρέθηκε τα προηγούμενα 24ωρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έπειτα από αφόρητους πόνους που ένιωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6) με τον παρουσιαστή να περιγράφει τηλεφωνικά στη ραδιοφωνική του εκπομπή τι του συνέβη και να λέει πως οι πόνοι προήλθαν από κολικό νεφρού.

«Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί, το εννοώ Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι από το πιο επίπονα πράγματα που έχω πάθει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Ήρθαμε στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα. Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε και από την τρέλα τη δική μου χθες πήγα έκανα ένα γύρισμα για το 2Night.

Είπα αφού δεν πονάω, θα πάω, ίσως κάνει καλό και το περπάτημα. Και τελικά έκανε. Σήμερα είμαι καλά και κάναμε και μια μαγνητική, έδειξε ότι έχει φύγει», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

«Σοβαρά το λένε οι γιατροί ότι ο πόνος στον κολικό νεφρού αγγίζει τον πόνο της γέννας. Είχα πέσει κάτω στο πάτωμα, περίμενα ότι κάτι θα βγάλω», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.