Αρναούτογλου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Είμαι λίγο μουδιασμένος - Έχει σφίξει το στομάχι μας»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έκρυψε χθες (25/5) στο The 2Night Show τη συγκίνησή του για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, λέγοντας - μεταξύ άλλων - πως το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς, κεφιού και μιας ελπίδας», ενώ ανακοίνωσε πως στο επόμενο επεισόδιο θα παίξει ένα μεγάλο απόσπασμα από τη συνέντευξη που του είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια.

«Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος, γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έχει σφίξει το στομάχι μας. Μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά, έχει έρθει εδώ, είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί.

Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα. Η Γωγώ για εμένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο, σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς, κεφιού και μιας ελπίδας», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και εντάξει, όλο αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.

Να πω "καλό ταξίδι Γωγώ", μέσα απ’ την καρδιά μου και απ' όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες. Και επίσης, συλλυπητήρια στον σύζυγο, στην κόρη, στους αγαπημένους.

Θα σε θυμόμαστε. Και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι, να ξέρετε – αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε – θα σε θυμόμαστε γι' αυτή σου την καλή σου την καρδιά και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις.

Ξαναλέω ότι αύριο θα παίξουμε ένα απόσπασμα μεγαλύτερο από αυτό που είδατε στο διαδίκτυο ή στα υπόλοιπα κανάλια. Αφού μας το ζητήσατε με τόσα πολλά μηνύματα, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή», είπε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.