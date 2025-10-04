Πέσαμε στο πιο άβολο βίντεο της Αντζελίνα Τζολί σε ολόκληρο το ίντερνετ

Μπορεί όλοι να έχουμε ταυτίσει την Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και να έχουν μείνει στο μυαλό μας ως το top ζευγάρι του Χόλιγουντ, ωστόσο ένα στιγμιότυπο που «ξέθαψαν» οι χρήστες του διαδικτύου φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σχέση της με τον Μπομπ Θόρτον (Bob Thorton).

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και ίσως αποτελεί την πιο άβολη στιγμή της ηθοποιού, βλέπουμε την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπομπ Θόρτον να μιλάνε στους δημοσιογράφους για το...τι έκαναν στο αμάξι τους.

Η ηθοποιός αρχίζει να φιλάει απροκάλυπτα τον τότε συμπρωταγωνιστή της στις κάμερες, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά συζητούν με τη δημοσιογράφο για την ερωτική τους συνεύρεση στο ατυτοκίνητο.

Το στιγμιότυπο, δείχνει μια Αντζελίνα κόντρα στην αυστηρή φιγούρα που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι, ζευγάρι γνωρίστηκε το 1999 στα γυρίσματα της ταινίας Pushing Tin και ήταν παντρεμένο από το 2000 έως το 2003. Η Τζολί ήταν η πέμπτη σύζυγος του Θόρτον.

«Θεωρώ εκείνη την περίοδο ως μια υπέροχη εποχή. Η Άντζι εξακολουθεί να είναι φίλη μου, είναι υπέροχος άνθρωπος και έχει κάνει τόσα πολλά. Ο μόνος λόγος για τον οποίο πιθανώς δεν είμαστε ακόμα μαζί, ίσως, λόγω του διαφορετικού μονοπατιού που θέλαμε να ακολουθήσουμε στη ζωή», είχε πει σε συνέντευξη του ο Μπομπ Θόρτον.

