«Πέσαμε θύματα κλοπής»: Η έκκληση που έκαναν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Θύματα κλοπής έπεσαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, αφού άγνωστος εισέβαλε σε αποθήκη που φυλάνε μηχανήματα αξίας και αφαίρεσε ένα από αυτά.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Κατσούλης και βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο δράστης της κλοπής αφαίρεσε ένα μηχάνημα αυτόματου πωλητή που προοριζόταν να τοποθετηθεί σε νέο σημείο από τον επιχειρηματία.

Ο νικητής του Survivor τόνισε ότι πρόκειται για εξοπλισμό μεγάλης αξίας και απηύθυνε έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί του.

«Χθες μέσα στη μέρα πληροφορηθήκαμε ότι πέσαμε θύματα κλοπής. Έχουμε μια αποθήκη που πηγαίνουμε τους αυτόματους πωλητές, τους αλλάζουμε χρώμα, βάζουμε αυτοκόλλητα, τους ρυθμίζουμε, βάζουμε τις οθόνες, τα τάμπλετ, και γενικά όλη αυτή τη διαδικασία για να είναι έτοιμα να τοποθετηθούν στα νέα σημεία.

Την Κυριακή λοιπόν, γύρω στις 18.30 το απόγευμα πληροφορηθήκαμε ότι ένας κύριος, τον οποίο θα βάλω σε επόμενο στόρι σε φωτογραφίες και βίντεο, μας έκλεψε ένα ολόκληρο μηχάνημα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλης αξίας» λέει στο βίντεό του ο Σάκης Κατσούλης, ενώ παράλληλα δημοσίευσε εικόνες του δράστη και του οχήματός του.



