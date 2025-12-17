«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Η σκληρή αλήθεια για την Κέιτι Πράις και η φωτογραφία που σόκαρε τους φαν της

Μια φωτογραφία ήταν αρκετή για να προκαλέσει ανησυχία στους φίλους και τους θαυμαστές της Κέιτι Πράις (Katie Price).

Το διάσημο 47χρονο μοντέλο φαινόταν αδύναμη και ασταθής καθώς επέστρεφε από ένα event. «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας, είναι απολύτως καταστροφικό», αναφέρει φίλος της στη Daily Mail.

'She's dying in front of our eyes, it's devastating': Friends of Katie Price reveal harrowing truth about model's new photos, heartbreak for Princess and Junior and addiction they now fear is to blame to KATIE HIND https://t.co/uqZRnkrIzP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 16, 2025

Στη φωτογραφία δύο φίλες της την κρατούν αγκαλιά, γεγονός που επίσης εγείρει ανησυχία για την κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη νύχτα.

Μπορεί η αντίδραση του φίλου της φαίνεται υπερβολικά δραματικό σχόλιο - άλλωστε, αυτή είναι η γυναίκα που έχει επιβιώσει δεκαετίες δράματος ως αποτέλεσμα των προηγούμενων αγώνων της με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), κατάθλιψη και πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας, ωστόσο ο κύκλος της επιμένει ότι «αυτή τη φορά φαίνεται διαφορετικό»

Συγκεκριμένα ο κύκλος της αναφέρει: «Δεν έχουμε ξαναδεί την Κέιτι έτσι ποτέ πριν και είναι πολύ ανησυχητικό», λέει ένας φίλος. «Την έχουν δει σε κάποιες σοκαριστικές καταστάσεις, αλλά εδώ δεν μοιάζει καν με αυτήν. Μοιάζει με διαφορετικό άτομο.

«Κοιτάξτε τα μικροσκοπικά της πόδια, είναι τόσο οδυνηρό θέαμα. Μοιάζει σαν να εξαφανίζεται από μπροστά μας. Θέλουμε απλώς να είναι καλά», αναφέρουν.