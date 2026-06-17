Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας - Ήταν παντρεμένος με τη Μαίρη Ραζή

Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό Μαίρη Ραζή που έχασε τον σύζυγό της Σωτήρη Τσόγκα. Την είδηση του θανάτου του ηθοποιού γνωστοποίησε μέσω των social media ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Το ζευγάρι ήταν μαζί πάνω από 40 ολόκληρα χρόνια.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε την θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά έφυγε από την ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος , ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες.

Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81.. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με την Μαίρη στην Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στην Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσόγκα.. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του.

Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τσόγκας

Ο Σωτήρης Τσόγκας ήταν σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας.

Αποφοίτησε από την DeutscheSchuleAthen – Doerpfeld Gymnasium και από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Ως ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε 45 παραστάσεις. Συμμετείχε από το 1972 (με ειδική άδεια) στους θιάσους: Mυράτ – Ζουμπουλάκη (Θέατρο Αθηνών), όπου ερμήνευσε βασικούς ρόλους σε δεκάδες έργα του κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (72 ως ’82), καθώς και σε Τραγωδίες: «Αντιγόνη» Σοφοκλέους και «Εκάβη» Ευριπίδου στο Ηρώδειο και σε άλλα αρχαία Θέατρα ,της Άννας Φόνσου (Θέατρο Ορβο), Χρήστου Πολίτη – Αντύπα (Απλό Θέατρο), Δημήτρη Ιωακειμίδη (Πολύτεχνο), σε άλλους αθηναϊκούς θιάσους και στο Θέατρο «Πρόβα».

Στα τέλη της δεκαετίας του 70 παρουσίασε μαζί με τον μακαριστό δάσκαλό του Δημήτρη Μυράτ από σκηνής του Θεάτρου Αθηνών, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνος και το «Κατά Μάρκον» Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε παγκόσμιες πρώτες. Σκηνοθέτησε συνολικά 50 έργα, κλασικά και σύγχρονα, ελληνικά και ξένα σε περιφερειακά θεατρικά σχήματα και στο Θέατρο «Πρόβα», όλα τα έργα από το 1993 έως το 2019.

Ως καθηγητής δίδασκε από το 1987: Σε σεμινάρια του ΥΠΠΟΑ, στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθηνών, στις σχολές «Antenna», «Star» , «Η Πρόβα» ,«ΙΕΚ ΔΟΜΗ», «Ελληνοαμερικανική Ένωση», Πανεπιστήμιο “ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ” της Μόσχας ,στο ΑΠΘ και στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Είχε κερδίσει το «Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου» και «Βραβείο σκηνοθεσίας» από το3ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, «Α’ Πανελλήνιο Βραβείο Ποιήσεως» της Ε.Ν.Ε.Λ. «Α’ Βραβείο Διδασκαλίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών “ΥΠΕΡΙΩΝ”. Χρυσό Μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών».

Το 2021 του απονεμηθεί βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών».