Πέθανε ο ηθοποιός του Emily in Paris Πιερ Ντενί - Έδινε μάχη με την ALS

Ο Πιερ Ντενί, ο οποίος βρισκόταν και στο καστ της τρίτης και τέταρτης σεζόν του «Emily in Paris», πέθανε στα 69 του χρόνια έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS.

Ο Γάλλος ηθοποιός πέθανε στις 25 Μαΐου όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

«Με βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιερ Ντενί, που συνέβη αυτή τη Δευτέρα ύστερα από μια αιφνίδια και σοβαρή μορφή ALS (αμυοτροφικής πλευρικής σκλήρυνσης), γνωστής και ως νόσου του Σαρκό», ανέφεραν οι κόρες του στην ανακοίνωσή τους.

Η είδηση του θανάτου του έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Netflix ότι το «Emily in Paris» θα ολοκληρωθεί με τον έκτο κύκλο του, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Ο πέμπτος κύκλος έκλεισε με την Έμιλι να επιλέγει να επιστρέψει στο Παρίσι, αφού άνοιξε γραφείο της διαφημιστικής εταιρείας όπου εργάζεται στη Ρώμη και ξεκίνησε — αλλά και τερμάτισε — μια νέα ερωτική σχέση.

Ο Ντενί ο οποίος υποδυόταν τον Λουί ντε Λεόν, διευθύνοντα σύμβουλο της JVMA και ισχυρό παράγοντα της μόδας στο δράμα με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς ήταν βετεράνος ηθοποιός στη Γαλλία. Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο τη δεκαετία του 1980 και αργότερα έγινε γνωστός μέσα από γαλλικές τηλεοπτικές σειρές όπως το «Julie Lescaut» και η σαπουνόπερα «Demain Nous Appartient» («Το Αύριο Μας Ανήκει»), όπου υποδύθηκε τον δρ. Ρενό Ντιμάζ σε περισσότερα από 500 επεισόδια.

Πέρα από το «Emily in Paris», στις πρόσφατες εμφανίσεις του περιλαμβάνεται και ένα επεισόδιο της σειράς του TF1 «Camping Paradis» το 2025.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, πολλοί συνάδελφοί του που συνεργάστηκαν μαζί του στην οθόνη απέτισαν φόρο τιμής.