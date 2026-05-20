Η παίκτρια του My Style Rocks που παίζει στο Emily In Paris: Αποκάλυψε πόσα παίρνουν οι βοηθητικοί ηθοποιοί

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, Αρετή Λις (Αρετή Κολίτσα) συμμετέχει ως βοηθητική ηθοποιός στα γυρίσματα της 6ης σεζόν της σειράς του Netflix, Emily In Paris, τα οποία πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες και σήμερα (20/5) μίλησε στο Happy Day για την εμπειρία της, ενώ αποκάλυψε και την αμοιβή των βοηθητικών ηθοποιών.

«Την ώρα των γυρισμάτων δεν επιτρέπεται να μιλάμε με τους ηθοποιούς. Δεν μας έχουν πει κάτι για τα κινητά, αλλά είναι αυτονόητο ότι δεν θα τα χρησιμοποιούμε την ώρα που θα γίνονται τα γυρίσματα. Έχω και εγώ κάποιες λήψεις, αλλά δεν τις έχω μεταφέρει. Έχουμε υπογράψει συμβόλαιο», δήλωσε αρχικά η Αρετή Λις.

Διαβάστε επίσης - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Πώς ήταν το 2016 λίγο πριν μπει στο My Style Rocks

«Η ομάδα είναι πάρα πολύ φιλόξενη και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε κινητά. Οι βοηθητικοί ηθοποιοί παίρνουμε 150 ευρώ την ημέρα.

Στην ουσία οι βοηθητικοί ηθοποιοί είμαστε πίσω από τους πρωταγωνιστές σε διάφορα πλάνα που γυρίζουν, είτε στην παραλία, είτε στον δρόμο, είτε σε κάποιο μπαρ», εξήγησε στη συνέχεια η Αρετή Λις.