«Πέθανε ο Σον Κόνερι;»: Το επικό on air σοκ της Μαρίας Ηλιάκη για μια απώλεια που έμαθε 6 χρόνια μετά

Μια από τις πιο απρόσμενες και αυθόρμητες στιγμές της φετινής τηλεοπτικής σεζόν εκτυλίχθηκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής της ΕΡΤ1.

Η Μαρία Ηλιάκη, ενώ συζητούσε με τον Κρατερό Κατσούλη και τους συνεργάτες της για τη νέα ταινία που αφορά τη ζωή του Βαλ Κίλμερ, ήρθε αντιμέτωπη με μια είδηση που... αγνοούσε πεισματικά εδώ και μια εξαετία.

Όταν η κουβέντα στράφηκε στον θρυλικό Σον Κόνερι, η παρουσιάστρια πάγωσε, συνειδητοποιώντας πως ο αγαπημένος της ηθοποιός δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Η αντίδρασή της ήταν ακαριαία και γεμάτη απορία: «Πέθανε ο Σον Κόνερι; Έχει πεθάνει ο Σον Κόνερι; Πότε; Αλήθεια;», ρώτησε εμφανώς σοκαρισμένη, προκαλώντας την αμήχανη αλλά και διασκεδαστική έκπληξη των παρευρισκομένων.

Παρά την προσπάθεια της ροής να συνεχιστεί, η Μαρία Ηλιάκη δεν μπορούσε να ξεπεράσει το γεγονός. Λίγα λεπτά αργότερα, επανήλθε στο θέμα με μια δόση αυτοσαρκασμού και ειλικρινούς θλίψης:

«Θρηνώ τον Σον Κόνερι. Δεν το θυμόμουν ότι πέθανε. Ήταν από τους αγαπημένους μου, πώς δεν το πήρα εγώ χαμπάρι; Τόση απώλεια μνήμης έχω; Μόνο αν γεννούσα τότε. Πότε πέθανε, ρε παιδιά, ο Σον Κόνερι; Έχω στεναχωρηθεί, αλήθεια. Νόμιζα ότι ζούσε, μην γελάτε».

Όταν τελικά οι συνεργάτες της τής εξήγησαν πως έφυγε από τη ζωή το 2020, η παρουσιάστρια βρήκε αμέσως τη «ρίζα» του κακού, αποδίδοντας το κενό μνήμης στη σημαντικότερη περίοδο της ζωής της.