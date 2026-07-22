Πέτρος Ξεκούκης: «Έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα, τι θα κάνω;»

Ο Πέτρος Ξεκούκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με την πίστη, αλλά και για το Άγιο Όρος, το οποίο έχει επισκεφθεί πάνω από 90 φορές, εξηγώντας για ποιον λόγο δεν έγινε ποτέ μοναχός.

«Ο μπαμπάς μου δεν ήταν πολύ της εκκλησίας, αλλά ήταν η μητέρα μου. Ο αδελφός της γιαγιάς μου ήταν μοναχός στο Άγιο Όρος. Εγώ έχω επισκεφθεί το Άγιο Όρος πάνω από 90 φορές, πάω πολύ συχνά», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Πολλές φορές σκέφτηκα να μείνω στο Άγιο Όρος, αλλά σκέφτηκα ότι το ράσο το έχουν τιμήσει πολλοί, η ζωή μου δεν ήταν ούτε της ασκήσεως ούτε της νηστείας, δεν θα μπορούσα να φτάσω να τιμηθώ από το ράσο.

Οπότε, πάντα δίσταζα. Ναι μεν μου άρεσε, αλλά έλεγα ότι αν φορέσω το ράσο και δω μια όμορφη κοπέλα μπροστά μου, τι θα κάνω; Προσευχή δεν θα έκανα. Οπότε, είπα ότι καλύτερα να μην το φορέσω…», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Πέτρος Ξεκούκης.