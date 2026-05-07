Άγιο Όρος: Μοναχός πήδηξε από ασθενοφόρο εν κινήσει - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοησηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης δόκιμος μοναχός από το Άγιο Όρος ο οποίος μεταφερόταν για εξετάσεις με ασθενοφόρο και πήδηξε έξω ενώ το όχημα ήταν εν κινήσει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, το μεσημέρι της Τρίτης ο 48χρονος δόκιμος μοναχός στη Μονή Αγίου Παύλου, υπήκοος Σερβίας, μεταφέρθηκε με οξύ πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας στις Καρυές για εξετάσεις.

Εκεί οι γιατροί έκριναν πως ο 48χρονος έπρεπε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις. Έτσι, συνοδεία γιατρού, έφτασε στο λιμάνι της Δάφνης, όπου αρχικά αντιδρούσε στο να μπει στο πλοίο προς Ουρανούπολη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 48χρονο, ο οποίος κατά τη διακομιδή του προς τον Πολύγυρο φέρεται να είχε κάποια ανησυχία και τότε άνοιξε την πόρτα, πηδώντας έξω από το εν κινήσει όχημα, με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι διασώστες έβαλαν ξανά στο ασθενοφόρο τον 48χρονο για το νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εκ νέου διακομιδή του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία της πτώσης του από το ασθενοφόρο.

Παράλληλα, άρχισε να υφίσταται αλλεπάλληλες ανακοπές καρδιάς. Χειρουργήθηκε το βράδυ της Τρίτης και παραμένει διασωληνωμένος, σε πολύ σοβαρή κατάσταση, στο νοσοκομείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν και μετέφεραν τον 48χρονο στην επεισοδιακή διακομιδή συνελήφθησαν για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ την ίδια μέρα αφέθηκαν ελεύθεροι.