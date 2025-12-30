Το πνεύμα των Χριστουγέννων ένωσε Κιμ Καρντάσιαν & Κάνιε Γουέστ: Πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ πήραν την απόφαση να δώσουν τέλος στον γάμο τους στις αρχές του 2021. Έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, η διαδικασία ολοκληρώθηκε, με την έκδοση του διαζυγίου τους.
Από τότε μέχρι σήμερα, η σχέση τους έχει περάσει από 40 κύματα. Οι διενέξεις, οι εντάσεις, οι διαφωνίες και οι διαφορές τους έχουν δει αρκετές φορές το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας πως αυτός ο χωρισμός μόνο «βελούδινος» δεν ήταν.
Όλα αυτά, βέβαια, φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ πέρασαν μαζί τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Η Καρυστιανού που φρενάρει Σαμαρά, η δυσφορία Μητσοτάκη για Άδωνι-Πλεύρη και ο χαμός για Καποδίστρια
- Σέρρες: Σημείωμα φέρεται να άφησε ο 45χρονος πυροσβέστης – Ήταν άυπνος για πολλές ημέρες
- The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού
- Απρόοπτο στον αέρα του The Voice: «Είμαστε όλοι καλά;» - Η αντίδραση Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.