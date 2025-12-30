Το πνεύμα των Χριστουγέννων ένωσε Κιμ Καρντάσιαν & Κάνιε Γουέστ: Πέρασαν τις γιορτές μαζί με τα παιδιά τους

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ πήραν την απόφαση να δώσουν τέλος στον γάμο τους στις αρχές του 2021. Έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2022, η διαδικασία ολοκληρώθηκε, με την έκδοση του διαζυγίου τους.

Από τότε μέχρι σήμερα, η σχέση τους έχει περάσει από 40 κύματα. Οι διενέξεις, οι εντάσεις, οι διαφωνίες και οι διαφορές τους έχουν δει αρκετές φορές το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνοντας πως αυτός ο χωρισμός μόνο «βελούδινος» δεν ήταν.

Όλα αυτά, βέβαια, φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν, καθώς η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ πέρασαν μαζί τις ημέρες των Χριστουγέννων.

