Ποια τραγουδίστρια πήγε το 2017 στη Eurovision με την Ελλάδα

O διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision το 2017 πραγματοποιήθηκε στις 9, 11 και 13 Μαΐου στο Κίεβο της Ουκρανίας. Η ΕΡΤ επέλεξε εσωτερικά τον συνθέτη Δημήτρη Κοντόπουλο και τον χορογράφο Φωκά Ευαγγελινό, ενώ η τραγουδίστρια που επιλέχθηκε για την συμμετοχή της χώρας στον διαγωνισμό ήταν η Demy.

Για τον διαγωνισμό κυκλοφόρησαν τρία τραγούδια: το Angels, το This Is Love και το When the Morning Comes Around, αλλά τελικά για την ελληνική συμμετοχή επιλέχθηκε το This Is Love, το οποίο κατέκτησε την 19η θέση στον διαγωνισμό.