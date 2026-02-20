Ποιοι θα παρουσιάσουν τα Όσκαρ 2026 - Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα για την παρουσίαση της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.
Στη σκηνή της τελετής απονομής αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι περσινοί νικητές των Α’ Ρόλων, Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Μάικι Μάντισον (Mikey Madison).
Διαβάστε ακόμα: Βραβεία Όσκαρ 2026: Αυτή είναι η καλύτερη χρονιά του θεσμού
Μαζί τους θα βρίσκονται και οι διακριθέντες των Β’ Ρόλων, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόι Σαλντάνια (Zoe Saldaña), για να βραβεύσουν τους διαδόχους τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.
Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για την τελετή της 15ης Μαρτίου, στην οποία οικοδεσπότης για δεύτερη φορά πρόκειται να είναι ο Κόναν Ο’Μπράιεν (Conan O’Brien).
Η τελετή της απονομής των Όσκαρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.
- Τα καμπανάκια Δένδια για τα ποσοστά της ΝΔ, η προσπάθεια Ανδρουλάκη στο TikTok και οι Αμερικάνοι στο Πεντάγωνο
- Νεκρός ο συνιδρυτής της Asos: Mυστήριο με την πτώση του εκατομμυριούχου από τον 17ο όροφο
- Το άλυτο μυστήριο με τον θάνατο του Μήτσου Παπαρήγα – Βρέθηκε κρεμασμένος με ένα... κορδόνι
- Πέθανε ο Έρικ Ντέιν σε ηλικία 53 ετών - Η μάχη του «Dr McSteamy» του «Grey's Anatomy» με την ALS
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.