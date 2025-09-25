Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Αυτή είναι η αρχική τιμή

Το ιστορικό ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη, πωλείται έναντι υψηλής αμοιβής.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, , το ξενοδοχείο «Ουράνιο Τόξο» στα βόρεια προάστια έχει περάσει στην ιδιοκτησία της συζύγου και της κόρης του Γιάννη Πουλόπουλου, οι οποίες έχουν απευθυνθεί στον γνωστό μεσίτη Γιάννη Ρεβύθη για την πώλησή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο τον μεσίτη, ήδη δύο σημαντικοί πελάτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

«Η αρχική τιμή πώλησης είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η οικογένεια θα διαπραγματευτεί με έναν σοβαρό αγοραστή που θα ενδιαφερθεί», δήλωσε αρχικά ο μεσίτης,

«Η θέση του είναι στρατηγική, είναι πολύ κοντά στη συνέχεια της λεωφόρου Κηφισίας και πολύ κοντά στην Εθνική Οδό. Μπορεί να γίνει εκπαιδευτήριο, οίκος ευγηρίας και χώρος γραφείων. Ο Γιάννης Πουλόπουλος το δούλεψε για αρκετά χρόνια, όταν κάποια στιγμή κουράστηκε, το νοίκιασε σε κάποιον επιχειρηματία. Τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό και αναζητά έναν νέο ιδιοκτήτη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Ρεβύθης.