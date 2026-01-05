Πώς ο 16χρονος πρωταγωνιστής του Adolescence έγραψε ιστορία στα Critics Choice Awards

Η σειρά Adolescence ήταν από αυτές που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, τόσο με τις ερμηνείες της, όσο και με τον ρεαλιστικό και ώριμο τρόπο που άγγιξε το θέμα της εφηβείας, ανοίγοντας συζητήσεις γύρω από την επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά τους, αλλά και την πίεση και τις επιδράσεις που δέχονται οι νέοι.

Ο νεαρός Όουεν Κούπερ κατάφερε με την ερμηνεία του να κερδίσει στα Critics Choice Awards 2026 το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στη μίνι σειρά και έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει λάβει ποτέ βραβείο Critics’ Choice.

Κατά της παραλαβής του βραβείου του ο Όουεν Κούπερ αποκάλυψε πώς ο τελευταίος χρόνος άλλαξε τη ζωή του.

«Ο τελευταίος χρόνος ήταν πραγματικά ένας ανεμοστρόβιλος για εμένα και την οικογένειά μου», δήλωσε ο ηθοποιός που παίζει τώρα στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη». «Μας άλλαξε τη ζωή για πάντα και είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Απολαύσαμε και εκτιμήσαμε κάθε στιγμή.»

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους δημιουργούς της σειράς, ο Όουεν είπε: «Στους σκηνοθέτες, στους παραγωγούς, στο καστ και στο συνεργείο: με οδηγήσατε σε ένα συναισθηματικό ταξίδι που δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα ζούσα.»

«Με πιστέψατε, με στηρίξατε όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα και δείξατε απίστευτη υπομονή όταν μου έπαιρνε χρόνο να φτάσω εκεί που έπρεπε», συνέχισε.

Ο Όουεν πρόσθεσε: «Κάποιες από αυτές τις στιγμές ήταν πραγματικά πολύ σκληρές και δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσάς. Η απονομή αυτού του βραβείου σημαίνει για μένα περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω με λόγια.»

Οι συμπρωταγωνιστές του, Στίβεν Γράχαμ και Έριν Ντόχερτι κέρδισαν τα βραβεία Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Β΄ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα. Ενώ η σειρά Adolescence κέρδισε και το Critics Choice βραβείο καλύτερης μίνι σειράς.