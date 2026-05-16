Πώς ψηφίζουμε στην Eurovision: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τον μεγάλο τελικό

Μια ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με τη Βιέννη να είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης και τους θαυμαστές να ανυπομονούν.

Απόψε στις 22:00, τα βλέμματα της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρώπης στρέφονται στη μεγάλη μουσική γιορτή, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, με τον Akyla να διαγωνίζεται στην 6η θέση και την Αντιγόνη στην 21η.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανατροπή για τη φετινή Eurovision κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο το κοινό θα αναδείξει τον μεγάλο νικητή, καθώς το σύστημα του televoting παρουσιάζει μια σημαντική αλλαγή.

Πώς ψηφίζουμε στη Eurovision

Για πρώτη φορά, οι τηλεθεατές δεν θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι να τραγουδήσουν όλοι εκπρόσωποι για να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους της Eurovision, δίνοντας την δυνατότητα στο κοινό να ψηφίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος.

Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δώσετε την ψήφο σας είναι οι εξής:

Τηλεφωνικά (μέσω κλήσης)

Μέσω SMS

Online, μέσω της επίσημης πλατφόρμας esc.vote

Υπενθυμίζεται, ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να ψηφίσει έως και 10 φορές, ωστόσο, βάσει των πάγιων κανονισμών, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία γίνεται η εκπομπή της Eurovision.