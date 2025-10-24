Μενού

Πού βρίσκεται το καλύτερο μπαρ του κόσμου

Στη λίστα με τα 50 κορυφαία μπαρ του κόσμου βρίσκονται και τρία ελληνικά.

Μπαρ
Μπαρ στο εξωτερικό | Shutterstock
Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2025 ανακοινώθηκε πρόσφατα, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Πρόκειται για τα ετήσια World's 50 Best Bars, τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία του κόσμου μαζι με τα World's 50 Best Restaurants.

Τα βραβεία ψηφίζονται από μια ακαδημία που αποτελείται από ειδικούς του κλάδου. 

