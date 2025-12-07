Πού είναι σήμερα οι πιο δημοφιλείς Έλληνες YouTubers των 2010s - Από τον 2J στις Fraoules 22

Αν μεγάλωσες στην εποχή των 2010s αποκλείεται να μην έχεις βιώσει την αποθέωση -και αν μας ρωτάς- το πικ του ελληνικού Youtube. Τότε που δεν ήταν όλα content και δεν υπήρχε το επάγγελμα του influencer.

Πέντε τύποι και πέντε τύπισσες ήταν όλοι και όλοι αυτοί που «κουβαλούσαν» την πλατφόρμα και τα μάτια μας ήταν στραμμένα αποκλειστικά πάνω τους. Πώς και πώς περιμέναμε για ένα βίντεο τους.

Σε πάμε πίσω. Γύρισες από το σχολείο και περιμένεις να σερβιριστεί στο τραπέζι το φαγητό. Έχεις ακριβώς 15 λεπτά να βάλεις πιτζάμες και να παρακολουθήσεις ένα βίντεο του Jeremy, του 2J ή του Μάνου. Ακόμα και όταν διάβαζες όλοι ξέρουμε πως από πίσω έπαιζε το «ΜΠΡΑΦ» ή το «Murder Corner» της Vasilikou.

Σε περίπτωση που δεν έχει νιώσει νοσταλγία σήμερα αλλά σε τρώει και η περιέργεια για το που μπορεί να βρίσκονται σήμερα κάποιοι από τους αγαπημένους σου OG Youtubers, συνέχισε να διαβάζεις.

Δεν πρόκειται να μάθεις για αυτούς που παραμένουν στην κορυφή της επικαιρότητας ακόμη και σήμερα αλλά για εκείνους που εξαφανίστηκαν, άλλους που άλλαξαν επάγγελμα και κάποιους που παράγουν πολύ πιο διαφορετικό περιεχόμενο.

Lynx: Από «κάφρος» σε μουσικός

Σίγουρα θυμάστε τον Lynx, έναν από τους πιο γνωστούς Youtubers της γενιάς μας, με πάνω από 200 χιλιάδες συνδρομητές, με το περίεργο μαλλί και το piercing στο χείλος. Φημιζόταν για τα χιουμοριστικά βίντεο που σίγουρα δεν ήταν για όλους καθώς μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει λίγο... «κάφρικα».

«Γεια σας πατάτες» έτσι χαιρετούσε τους subscribers του κάνοντας παράλληλα μια χαρακτηριστική χειρονομία και κατευθείαν ξεκινούσε να σχολιάζει αστεία βίντεο της επικαιρότητας ή άλλα που του είχαν ζητήσει οι συνδρομητές του.

Σήμερα ο Χρήστος - όπως ονομάζεται στην πραγματική ζωή- έχει σχεδόν σταματήσει τους αστείους σχολιασμούς και έχει στραφεί προς τη μουσική.

Αραιά και που φαίνεται πως συνέχιζε μέχρι πριν δύο χρόνια να ανεβάζει περιεχόμενο στο Youtube, ωστόσο η απήχηση των βίντεο του δεν έφτασε ποτέ στα παλιά του δεδομένα των 200 - 300 χιλιάδων προβολών.

Στα τελευταία του βίντεο πάντως, φαινόταν ξεκάθαρα η στροφή του προς τον χώρο της μουσικής καθώς εμφανίζεται να παίζει με την κιθάρα του, ερμηνεύοντας τα δικά του τραγούδια.

2J: To «burn out» και το 2ο κανάλι

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα, παρότι οι αλλαγές στη ζωή του σήμερα δεν είναι δραστικές, ο μεγαλύτερος Youtuber της Ελλάδας, μέχρι και σήμερα, ο 2J.

O Κύπριος YouTuber ήταν ο πρώτος creator που κατάφερε να «πιάσει» τους 1 εκατομμύριο συνδρομητές, παράγοντας περιεχόμενο που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από κανάλια του εξωτερικού.

Οι πρωτότυπες ιδέες του σε συνδυασμό με την απίστευτη ποιότητα από θέμα εξοπλισμού και μοντάζ, αλλά και η έντονη παρουσία του, ξεχώριζαν ειδικά αν αναλογιστούμε ότι ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Από βίντεο αντιδράσεων μέχρι μιμήσεις, τα βίντεο του έφταναν αστρονομικούς αριθμούς προβολών με αποκορύφωμα τα διάσημα «Comment Song» του που έφταναν μέχρι και 10 εκατομμύρια προβολές.

Σήμερα ο 2J κάνει διάλειμμα από το βασικό του κανάλι, σύμφωνα με ανακοίνωση του πριν 11 μήνες, καθώς δεν μπορούσε να αντέξει άλλο την πίεση του να παράγει καλύτερο και πρωτότυπο περιεχόμενο.

Όπως εξήγησε, είχε φτάσει σε επίπεδο «Βurn Out» και έτσι αποφάσισε να μεταπηδήσει στο Gaming κανάλι του, στο οποίο όμως θα ενσωμάτωνε και κάποιο «λιγότερα στημένα» βίντεο που μιλάει στην κάμερα.

Ωστόσο το YouTube δεν «του έχει τελειώσει» καθώς σκοπεύει να επιστρέψει και στο βασικό κανάλι όταν είναι έτοιμος.

Fraoules 22: Η μια στη Σουηδία, η άλλη παντρεμένη

Ελπίζουμε να μην θυμόμαστε μόνο εμείς τις Fraoules 22, δύο κολλητές που έκαναν από τα πιο confort content στο ελληνικό YouTube, παράγοντας περιεχόμενο που αφορούσε κυρίως challenges.

Έχοντας πάνω από 400.000 συνδρομητές, η Κατερίνα και η Αντωνία ήταν το δίδυμο που όλα τα κορίτσια ένιωθαν σαν μεγάλες τους αδερφές. Όλες λίγο πολύ είχαμε σκεφτεί να ανοίξουμε κανάλι με τις κολλητές μας εξαιτίας τους.

Σήμερα, παρότι οι ζωές τους έχουν αλλάξει τροπή, συνεχίζουν να είναι ενεργές τόσο στο κανάλι τους όσο και στο Instagram. Πλέον οι fraoules 22 έχουν στρέψει το περιεχόμενο τους κυρίως σε βίντεο που συζητούν θέματα της επικαιρότητας, ενώ περιστασιακά συνεχίζουν τις περίεργες προκλήσεις.

Θέλοντας να εξερευνήσουν παραπάνω περιεχόμενο που «δεν χωρούσε» στις fraoules22, έφτιαξαν και προσωπικά κανάλια στο Youtube, τα οποία διατηρούν παράλληλα.

Η Αντωνία, αφού τελείωσε τις σπουδές της στην Ιατρική πήρε την μεγάλη απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας και έκτοτε ζει και εργάζεται εκεί.

Aπό την άλλη η Κατερίνα, δραστηριοποιείται στα social media ενώ ασχολείται κυρίως με περιεχόμενο Beauty και Lifestyle. Πρόσφατα την είδαμε να παντρεύεται και όλοι σκεφτήκαμε πόσο έχουμε μεγαλώσει..

Vasilikoy: Το πτυχίο Ψυχολογίας και η Αγγλία

Καθώς είναι ίσως η πιο αστεία YouTuber της ελληνικής κοινότητας, η Μαρία Βασιλικού δεν μπορεί να μην αναφερθεί σε αυτή τη λίστα. Ξέρουμε πως ακόμα θυμάσαι τα κωμικά της video σε εκείνο το μαύρο backround με το έντονο φως να σχολιάζει καυστικά τύπους συγγενών ή να εξιστορεί άβολες στιγμές της.

Χαρακτηριστική σειρά στο κανάλι της ήταν το «Murder Corner», κατά την οποία ανέλυε υποθέσεις true crime με τον δικό της μοναδικό τρόπο: κάνοντας χιούμορ εκεί που κανονικά δεν θα έπρεπε.

Σήμερα, παραμένει το ίδιο κουλ και αστεία και ευτυχώς για εμάς συνεχίζει να ανεβάζει βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, το οποίο μετρά πάνω από 200.000 συνδρομητές. Ζει μόνιμα στην Αγγλία, όπου μετακόμισε για να σπουδάσει Ψυχολογία.

H αγάπη της για το true crime έχει παραμείνει, αλλά πλέον ούσα πτυχιούχος Ψυχολογίας, ενσωματώνει τις γνώσεις της για την ψυχική υγεία στο περιεχόμενο της, αναλύοντας τις υποθέσεις και από την σκοπιά ενός ψυχολόγου. Πρόσφατα έκανε έναν από τους πιο aesthetic γάμους που έχουμε δει.