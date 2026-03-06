«Ψέματα και μισογυνισμός»: Κόλαφος Ντάριλ Χάνα για τη σειρά που δείχνει τη σχέση της με τον JFK Jr.

Αν και δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για τον έρωτά της με τον γιο του Τζον Φ. Κένεντι, η 65χρονη σήμερα Ντάριλ Χάνα εξωθήθηκε να «σπάσει» τη σιωπή της εξαιτίας της σειράς Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Η ηθοποιός επέκρινε τον τρόπο που απεικονίζεται στη σειρά ως χαρακτήρας, λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι μια ψευδής απεικόνιση της σχέσης της μαζί του τονίζοντας ότι έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητά της.

Σε ένα άρθρο γνώμης για τους New York Times με τίτλο «Πώς Μπορεί το ‘Love Story’ να Το Επιτρέψει Αυτό;», η ηθοποιός και σκηνοθέτης κατακρίνει τη δημοφιλή σειρά του Ράιαν Μέρφι στο FX – η οποία αφορά τον έρωτα του Τζον Φ. Κένενρι Τζούνιορ και της Κάρολιν Μπεσέτ για «ψέματα» και «μισογυνισμό». Επιπλέον αναφέρεται ότι δεν τη συμβουλεύτηκαν αναφορικά με την ιστορία της και πως παρουσιάζεται ως «αντίπαλος».

«Είναι απερίγραπτο ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε μια τηλεοπτική σειρά»

Όπως τονίζει η ηθοποιός στην πορεία της έχει επιλέξει να μην απαντά σε δημοσιεύματα για εκείνη, αλλά «μια πρόσφατη τηλεοπτική σειρά που εκμεταλλεύεται μια τραγωδία για τον JFΚ Jr. και την Κάρολιν Μπέσετ παρουσιάζει έναν χαρακτήρα με το όνομά μου και τον εμφανίζει ως σαν να είμαι εγώ. Η επιλογή να την παρουσιάσουν ενοχλητική, εγωκεντρική, παραπονιάρα και ακατάλληλη δεν ήταν τυχαία», γράφει.

Στο κείμενό της τονίζει ότι «τα ψέματα ζουν διαδικτυακά για πάντα» και «μια δραματοποιημένη απεικόνιση μπορεί, για εκατομμύρια θεατές, να γίνει η οριστική εκδοχή της ζωής ενός πραγματικού ανθρώπου».

Η Ντάριλ Χάνα επισημαίνει ότι η σειρά την παρουσιάζει ως εμπόδιο στη σχέση του JFK Jr. και της Μπέσετ, μετατρέποντας «ένα πραγματικό, ζωντανό άτομο» σε «αφηγηματικό εργαλείο». Προσθέτει: «Η ποπ κουλτούρα ανέκαθεν αναβάθμιζε ορισμένες γυναίκες παρουσιάζοντας άλλες ως ανταγωνίστριες, εμπόδια ή κακούς χαρακτήρες. Δεν είναι αυτό κλασική μισογυνία -να κατεδαφίζεις μια γυναίκα για να υψώσεις μια άλλη;»

Στη συνέχεια τονίζει: «Ο χαρακτήρας "Ντάριλ Χάνα" στη σειρά δεν αποτελεί ούτε καν στοιχειωδώς ακριβή αναπαράσταση της ζωής μου, της συμπεριφοράς μου ή της σχέσης μου με τον Τζον. Οι ενέργειες και οι συμπεριφορές που μου αποδίδονται είναι ψευδείς.

Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ κοκαΐνη στη ζωή μου ούτε έχω διοργανώσει πάρτι με ναρκωτικά. Δεν έχω πιέσει ποτέ κανέναν για γάμο. Δεν έχω βεβηλώσει κανένα οικογενειακό κειμήλιο ούτε έχω εισβάλει σε ιδιωτικό μνημόσυνο.

Δεν έχω "φυτέψει" ποτέ ιστορία στον Τύπο. Δεν συνέκρινα ποτέ τον θάνατο της Τζάκι Κένεντι με σκύλο. Είναι απερίγραπτο ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου απέναντι σε μια τηλεοπτική σειρά. Αυτά δεν είναι δημιουργικές υπερβολές προσωπικότητας. Είναι ισχυρισμοί για συμπεριφορά -και είναι ψευδείς».

Διαβάστε ακόμα: Τζον Κένεντι: Πρώην ερωμένη του σπάει τη σιωπή της - «Ημουν 20χρονη φοιτήτρια...»

Τα απειλητικά μηνύματα

Από την πρεμιέρα της σειράς στις 12 Φεβρουαρίου σε FX και Hulu, η Χάνα λέει ότι έχει λάβει «πολλά εχθρικά και ακόμη και απειλητικά μηνύματα από θεατές που φαίνεται να πιστεύουν ότι όσα απεικονίζονται είναι πραγματικά».

«Ξέρω ότι ως ηθοποιός θα βρίσκομαι στο επίκεντρο. Έχω υποστεί πολλά εξωφρενικά ψέματα, άθλιες ιστορίες και δυσμενείς χαρακτηρισμούς στο παρελθόν», γράφει η Χάνα. «Επέλεξα να μην τα αμφισβητήσω αλλά να εστιάσω στη δουλειά μου και να σεβαστώ τους αγαπημένους μου κρατώντας την προσωπική μου ζωή ιδιωτική. Αλλά η σιωπή μου δεν πρέπει να παρερμηνευθεί ως συμφωνία με τα ψέματα. Προφανώς, η διακριτικότητά μου με καθιστά στόχο».

Η Χάνα προσθέτει ότι πάντα «τίμησε» το δικαίωμα της οικογένειας Κένεντι στην ιδιωτικότητα και ότι οι άνθρωποι που «ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν λεπτομέρειες της προσωπικής μας ζωής είναι ιδιοτελείς σαρκαστικοί που εμπορεύονται κουτσομπολιά, υπαινιγμούς και εικασίες». Ολοκληρώνει το άρθρο με την ευχή: «Είθε η αγάπη και η αλήθεια να επικρατήσουν».