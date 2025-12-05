Ψύχραιμος Κατσούλης: «Ήθελα να σου πω ότι έχω covid και σε φίλησα», του είπε ο Σαββιδάκης

Με μια απρόσμενη ατάκα καλημέρισε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» τον παρουσιαστή και τους τηλεθεατές ο καλεσμένος του Κρατερού Κατσούλη, Γιάννης Σαββιδάκης.

Ο τραγουδιστής πριν πάρει τη θέση του στον καναπέ για τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ έκανε είσοδο, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Κρατερό Κατσούλη.

«Αλλιώς το έκανες πρόβα, αλλιώς είπες ότι θα μπεις. Έκανες πριν ότι θα μπεις έτσι, θα κάνεις έτσι, θα κάνεις αλλιώς και ξαφνικά τίποτα», σχολίασε ο παρουσιαστής.

Ο Γιάννης Σαββιδάκης τότε αποκρίθηκε κάνοντας χιούμορ: «Θα σταματήσεις; Ήθελα να σου πω ότι έχω covid και σε φίλησα». Ψύχραιμος ο Κρατερός Κατσούλης δεν φάνηκε να «ψαρώνει» από το αστείο του. «Εντάξει, ναι ναι. Αυτές τις εξυπνάδες, αυτά τα αστεία να μην έκανες».

«Αυτά είναι, όμως, τα ωραία» ανέφερε Γιάννης Σαββιδάκης πριν αποκαλύψει στον Κρατερό Κατσούλη τα επαγγελματικά του σχέδια αυτή την περίοδο.