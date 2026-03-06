Μενού

Ράιαν Γκόσλινγκ - Εύα Μέντες: Η κοινή εμφάνιση μετά από μια δεκαετία

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ έχει επιλέξει συνειδητά εδώ και χρόνια να απέχει από τα λαμπερά φώτα του Χόλιγουντ.

Ράιαν Γκόσλινγκ Εύα Μέντες
Ράιαν Γκόσλινγκ και Εύα Μέντες | X/ The Tonight Show
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Εύα Μέντες γνωρίστηκαν το 2011 στα γυρίσματα της ταινίας The Place Beyond the Pines και δεν άργησαν να γίνουν ζευγάρι.

Μπορεί να αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή ονόματα του Χόλιγουντ, ωστόσο έχουν καταφέρει να διαφυλάξουν την προσωπική ζωή τους, κρατώντας τη μακριά - πολύ μακριά - από τους προβολείς της showbiz.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες την Εσμεράλντα και την Αμάντα, οι οποίες γεννήθηκαν το 2014 και το 2016 αντίστοιχα. Σχεδόν από τότε, έχει να πραγματοποιήσει κάποια επίσημη εμφάνιση.

