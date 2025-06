Ρένα Μόρφη: Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια για το βίντεο στο TikTok - «Αφήστε μας να είμαστε από όλα»

Η Ρένα Μόρφη ανέβασε στο προφίλ της στο TikTok ένα βίντεο όπου τη βλέπουμε να χορεύει με μια φίλη της στο πλαίσιο ενός trend, αλλά με μια ματιά στα σχόλια, θα διαπιστώσουμε ότι οι χρήστες διχάστηκαν.

Παρά το γεγονός ότι η Ρένα Μόρφη έγραψε στη λεζάντα στα αγγλικά ότι «Αυτό είναι μόνο για πλάκα» (This is just for fun), δεν ήταν λίγοι οι χρήστες του TikTok που σχολίασαν αρνητικά το βίντεο με κάποιους να το χαρακτηρίζουν ως «καραγκιοζιλίκια».

Η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να απαντήσει σε όσους της έκαναν αρνητική κριτική μέσα από ένα νέο βίντεο όπου ανέφερε:

«Μου έγραψαν "ό,τι έχτισες μέχρι τώρα θα το χάσεις", "ξεκίνησες και εσύ τα καραγκιοζιλίκια", "με αγάπη σου το λέω, ήσουν μια κυρία με Κ κεφαλαίο, αυτά που κάνεις δεν σε τιμούν, συμμαζέψου", μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω και μου απάντησε "δεν νομίζω να χόρευες κατά αυτό τον τρόπο πλάι στον κ. Πορτοκάλογλου"».

«Έχω χορέψει έτσι δίπλα στον κ. Νίκο, έχω φορέσει μίνι, ό,τι έκανα στο βίντεο το έκανα και στο Μουσικό Κουτί στην ΕΡΤ.

Νομίζω ότι άνθρωποι που κρίνουν αν εγώ χαλάω αυτή την εικόνα είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν καθόλου τη μουσική μου. Εγώ είμαι όλα αυτά τα πράγματα. Αφήστε μας να είμαστε από όλα επειδή είμαστε πολλά», κατέληξε η Ρένα Μόρφη.