Ρένος Χαραλαμπίδης: «Μετά τον Καλημέρη έμεινα δυο χρόνια άνεργος - Ακόμα και σήμερα δίνω οντισιόν»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar, εξήγησε σε συνέντευξή του στο ένθετο Τύπος TV για ποιον λόγο δεν τον έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό σε κάποια τηλεοπτική σειρά, αλλά και γιατί μετά τον Καλημέρη στο Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα έμεινε άνεργος για δύο χρόνια, ενώ δεν έκρυψε πως ακόμα και σήμερα περνάει από οντισιόν.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με αυτή τη μεγάλη διαδρομή στην υποκριτική, γιατί δεν κάνει μυθοπλασία πια;

Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον Καλημέρη, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ.

Έχω ακούσει τεράστιους παραγωγούς να μου λένε πως είμαι ειδικός ηθοποιός, κάνω για ειδικά πράγματα. Ακόμα και σήμερα, δίνω οντισιόν. Περνάω ακροάσεις για να παίξω κάπου.

Και το αποδέχεσαι;

Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει…

Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό.