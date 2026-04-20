«Αριστούργημα»: Η ανακοίνωση-μυστήριο του Ρένου Χαραλαμπίδη για τη νέα του ταινία

Η Θεσσαλονίκη παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδρομή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο σινεμά. Από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν όλα, με τον Ρένο να φωνάζει «αντίο παλιέ κόσμε» και ύστερα, μέσα σε μια πρες κόνφερανς να ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς του. Λέει μεταξύ άλλων:

«Πρώτα, δεν θέλω τα λεφτά σας (σε μια εποχή που το σινεμά ήταν υπόθεση εκατομμυριούχων, λόγω του ακριβού φιλμ), δεύτερον, δεν θέλω την έγκριση σας, το αν θεωρείτε αν είναι καλό ή όχι και δεν θέλω τα πτυχία σας.

Νοέμβρη του 1997 λοιπόν, μπαίνω στην αίθουσα της πρώτης προβολής ως νούμερο και βγαίνω ως νούμερο ένα! Η ταινία τελειώνει με παραλήρημα χειροκροτήματος. Θυμάμαι τον Τάκη Σπυριδάκη να πέφτει στην αγκαλιά μου και να μου λέει «σ' ευχαριστούμε συνέχισε!». Σιωπηλοί οι δεινόσαυροι που είχαν έρθει να κράξουν, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Τζιώτζιος μου φέρνει μια χαρτοπετσέτα και μου λέει γελώντας, «υπόγραψε μου εδώ!»

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης όχι μόνο συνέχισε, αλλά πέτυχε κάτι εντυπωσιακό: οι πέντε ταινίες που δημιούργησε μέσα σε τρεις δεκαετίες, διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα και έγιναν viral πριν υπάρξει ο όρος. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης λοιπόν, επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος», στη Θεσσαλονίκη και προαναγγέλει μια ακόμα ταινία. Είναι το «Κλασικό Αριστούργημα», μια γουντιαλενική κωμωδία.

Αυτά ξέρουμε προς το παρόν.

Τι έτοιμάζει άραγε ο Ρένος;

«Παρασκευή • 15 • Μαΐου • Απόλλων

Κάντε κράτηση για μια ταινία που μπορεί να μην έχετε ιδέα τι και πώς, αλλά είναι κλασσικό αριστούργημα.

Κάντε κράτηση γιατί μπορεί οι Αμερικάνοι να ξέρουν που ήτανε όταν έμαθαν τον θάνατο του Κενεντι, αλλά και εμείς ξέρουμε ότι γεννηθήκαμε εντελώς ξαφνικά.

Όπως λέει και η Δημητρα με τον Μάνο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:

Θέλω να κάνω ένα κινηματογραφικό πείραμα. Καλώ το κοινό της Θεσσαλονίκης, της πόλης που με ανακάλυψε κινηματογραφικά το 1997, να έρθει να δει την νέα μου ταινία χωρίς να ξέρει τίποτα άλλο πέρα από τον τίτλο και το ότι είναι μια ρομαντική, Γουντιαλενική κωμωδία. Το «ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ» λοιπόν, κάπου στα μέσα του Μάη, στο θρυλικό Σινέ ΑΠΟΛΛΩΝ. Θα είμαι εκεί με μεγάλη συγκίνηση και περιέργεια».