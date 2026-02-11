Ριάνα: Φουντώνουν τα σενάρια ότι παντρεύτηκε με τον A$AP Rocky - Έκανε δημόσια εμφάνιση με δαχτυλίδι

Όλο και φουντώνουν οι φήμες που θέλουν την Ριάνα και τον σύντροφο και πατέρα των παιδιών της, A$AP Rocky, να έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να παντρεύτηκαν κρυφά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μια νέα δημόσια εμφάνιση της τραγουδίστριας και επιχειρηματία να κάνει ψώνια σε τοπικό σούπερ μάρκετ φορώντας δαχτυλίδι γάμου πυροδότησαν εκ νέου τις φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό.

Μάλιστα, το ίδιο κόσμημα φορούσε και σε δεύτερη, ξεχωριστή έξοδό της στην πόλη σύμφωνα με την Daily Mail.

Rihanna the billionaire stuns by doing own grocery shopping at Whole Foods... with ring on wedding finger https://t.co/9kaZDkgiLr — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 11, 2026

Το ζευγάρι βρίσκεται εδώ και πάνω από έναν χρόνο στο επίκεντρο αντίστοιχων φημών, οι οποίες έχουν ενισχυθεί από το γεγονός ότι τόσο η καλλιτέχνις όσο και ο A$AP Rocky αναφέρονται συχνά ο ένας στον άλλον ως «σύζυγο», χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιώσει επίσημα κάτι σχετικό.

Η Ριάνα, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί, εμφανίστηκε χαλαρή και άνετη, φορώντας φαρδιά γκρι φόρμα, εφαρμοστό T-shirt και γυαλιά ηλίου. Μαζί με τον A$AP Rocky έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA, τριών ετών, και τον Riot, δύο ετών, ενώ σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του ράπερ, το ζευγάρι ελπίζει το τρίτο τους παιδί να είναι κορίτσι.

Ερωτώμενος αν ανυπομονεί να γίνει σύζυγος σε νέα του συνέντευξη, ο A$AP Rocky απάντησε με χιούμορ: «Πώς ξέρεις ότι δεν είμαι ήδη σύζυγος;». Αμέσως μετά, γελώντας, πρόσθεσε: «Ακόμα δεν θα το επιβεβαιώσω».

Οι φήμες που κυκλοφορούν τελευταία δεν είναι καινούργιες καθώς το 2022, το ζευγάρι είχε υποδυθεί τους νιόπαντρους σε ένα βίντεο κλιπ του A$AP Rocky για το τραγούδι «D.M.B.», όπου η Ριάνα φορούσε κόκκινο νυφικό.