Η Ριάνα γέννησε το τρίτο της παιδί: Η ανάρτηση που αποκάλυψε το φύλο και το όνομα του μωρού

Η Ριάνα έγινε για τρίτη φορά μητέρα αφού έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι. Η ανάρτησή της στο Instagram.

Ριάνα | AP
Η Ριάνα (Rihanna) έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 37 της, με τη διάσημη τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο ένα κοριτσάκι και να ανακοινώνει η ίδια τα ευχάριστα νέα μέσα από ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram. 

Είναι το πρώτο κορίτσι για τη Ριάνα και τον A$AP Rocky, οι οποίοi έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA που γεννήθηκε τον Μάιο του 2022 και τον Riot Rose που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ριάνα ανακοίνωσε ποιο θα είναι το όνομα της μικρής, δηλαδή Rocki Irish Mayers.

Μάλιστα, σε μία από τις δύο φωτογραφίες που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram η Ριάνα βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά της την κόρη της, τυλιγμένη σε ροζ κουβέρτα.

Να σημειωθεί ότι η Ριάνα γέννησε στις 13 Σεπτεμβρίου σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, δηλαδή αρκετές μέρες προτού ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα. 

Η Ριάνα με την κόρη της
Η Ριάνα με την κόρη της | @badgalriri - Instagram
Ριάνα
@badgalriri - Instagram

 

