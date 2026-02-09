Μενού

Ρομέο Μπέκαμ: Με μια κίνηση πήρε ξεκάθαρη θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του

Ο Ρομέο Μπέκαμ τάχθηκε υπέρ των γονιών του στη κόντρα τους με τον αδερφό του, Μπρούκλιν, κάνοντας τατουάζ για την οικογένειά του.

Μπρούκλιν, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ
Μπρούκλιν, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ | Shutterstock
Δεν μας έφτανε η διαμάχη μεταξύ του Μπρούκλιν Μπέκαμ και των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, τώρα μπαίνει στην κόντρα και ο Ρομέο. Ο 23χρονος στηρίζει ανοιχτά τους Μπέκαμ, γεγονός που αποφάσισε να αποδείξει με έμπρακτο τρόπο. Όπως αποκαλύφθηκε σε ανάρτηση στα social media, έκανε τατουάζ - αφιερωμένο στην οικογένειά του, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση σε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες.

Ο Ρομέο Μπέκαμ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το καινούργιο του τατουάζ: πρόκειται για τη λέξη «family» (οικογένεια), η οποία είναι γραμμένη με καλλιγραφικά γράμματα, ψηλά στο σβέρκο. Η επίσημη σελίδα του στούντιο τατουάζ ανέβασε περισσότερες φωτογραφίες, δείχνοντας τον 23χρονο κατά τη διαδικασία.

