Ρομέο Μπέκαμ: Με μια κίνηση πήρε ξεκάθαρη θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του

Δεν μας έφτανε η διαμάχη μεταξύ του Μπρούκλιν Μπέκαμ και των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, τώρα μπαίνει στην κόντρα και ο Ρομέο. Ο 23χρονος στηρίζει ανοιχτά τους Μπέκαμ, γεγονός που αποφάσισε να αποδείξει με έμπρακτο τρόπο. Όπως αποκαλύφθηκε σε ανάρτηση στα social media, έκανε τατουάζ - αφιερωμένο στην οικογένειά του, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση σε αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες.
Ο Ρομέο Μπέκαμ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το καινούργιο του τατουάζ: πρόκειται για τη λέξη «family» (οικογένεια), η οποία είναι γραμμένη με καλλιγραφικά γράμματα, ψηλά στο σβέρκο. Η επίσημη σελίδα του στούντιο τατουάζ ανέβασε περισσότερες φωτογραφίες, δείχνοντας τον 23χρονο κατά τη διαδικασία.
