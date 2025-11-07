Τα Χριστούγεννα του 2025 απέχουν 49 (!) ημέρες. Δεν τις λες και λίγες. Ωστόσο, αν ζεις στην Αθήνα και περιπλανιέσαι στις γειτονιές της μετά τη δύση του ηλίου, θα έχεις παρατηρήσει πως τα πρώτα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια έχουν αρχίσει να φωτίζουν.
Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 7 Νοεμβρίου, όμως αυτό συμβαίνει ήδη από τις αρχές του μήνα. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα: Μήπως είναι νωρίς να μπούμε σε εορταστικό mood; Δεν έχουμε τιμήσει ακόμα την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοέμβρη. Επίσης, έξω έχει 20 βαθμούς.
