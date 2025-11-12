Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Ξανά σε ρόλο ηθοποιού η τραγουδίστρια - Πρωταγωνιστεί στο νέο Alice In Wonderland

Η τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιστρέφει ξανά στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του «Αlice in Wonderland», που βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας από την Universal Pictures, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Hollywood Reporter (THR).

Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ποιον ρόλο θα ενσαρκώσει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κάρπεντερ είχε δώσει δικές της ιδέες για την ταινία, όταν ένα χρόνο πριν προσέγγισε η ίδια την εταιρεία παραγωγής. Το ρεπορτάζ του THR περιγράφει το πρότζεκτ ως ένα «έργο πάθους» για τη δημοφιλή καλλιτέχνιδα, η οποία θα αναλάβει και ρόλο παραγωγού στο φιλμ.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο θα υπογράψει η Λορέν Σκαφάρια, γνωστή για την επιτυχημένη ταινία «Hustlers» με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας ούτε τα υπόλοιπα μέλη του καστ.

Η νέα ταινία υπόσχεται να προσφέρει μια φρέσκια, μοντέρνα προσέγγιση στην κλασική ιστορία του Λιούις Κάρολ, η οποία γράφτηκε στη βικτωριανή εποχή και μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη το 1951 μέσα από το εμβληματικό animation της Disney.