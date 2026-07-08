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Σαρλίζ Θερόν: Δημοσίευσε topless φωτογραφία - Επιβεβαίωσε γιατί είναι μια από τις ομορφότερες γυναίκες

Η Σαρλίζ Θερόν γνωρίζει πώς να τραβάει τα βλέμματα με τον πιο κομψό τρόπο.

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Σαρλίζ Θερόν
Σαρλίζ Θερόν | Instagram / charlizeafrica
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Αν σου ζητούσαμε να κατονομάσεις μία από τις ομορφότερες γυναίκες του πλανήτη για τον 21ο αιώνα, η Σαρλίζ Θερόν θα αποτελούσε σίγουρα μία από τις πιο συχνές απαντήσεις. Η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός και παραγωγός γνωρίζει καλά πώς να τραβάει τα βλέμματα, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές.

Αυτή τη φορά, η Σαρλίζ Θερόν μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια topless φωτογραφία από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της, λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας «The Odyssey» στο Λονδίνο. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ποζάρει καθισμένη στο κρεβάτι, καλύπτοντας διακριτικά το στήθος της με τα χέρια της.

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