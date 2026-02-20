Σαρλίζ Θερόν: «Φωτογράφος με κακοποιούσε λεκτικά για 15 ώρες»

Μια ιδιαίτερα εξομολογητική συνέντευξη έδωσε η σταρ του Χόλιγουντ, Σαρλίζ Θερόν στο περιοδικό AnOther αποκαλύπτοντας ότι έχει δεχθεί λεκτική κακοποίηση για 15 ώρες από έναν φωτογράφο κατά τη διάρκεια μια φωτογράφισης, όσο ακόμα έκανε τα πρώτα της βήματα ως μοντέλο στο Λος Άντζελες.

Η 50χρονη ηθοποιός θυμήθηκε μερικές από τις δύσκολες στιγμές της καριέρας της και μίλησε ανοιχτά για τις εμπειρίες της πριν κατακτήσει φήμη στο Χόλιγουντ. Σε αυτό το πλαίσιο η Σαρλίζ αποκάλυψε ότι είχε βρεθεί σε μια φρικτή φωτογράφιση, όπου ο φωτογράφος την κακοποίησε λεκτικά.

«Θυμάμαι έναν φωτογράφο να μου φωνάζει, να με κακοποιεί λεκτικά για περίπου 15 ώρες σε μια φωτογράφιση, και απλώς δεν αισθανόμουν άνθρωπος» είπε χαρακτηριστικά.

«Συμβαίνει ακόμα. Πρόσφατα συνεργάστηκα με έναν φωτογράφο που ερχόταν επιθετικά προς το μέρος μου και έβαζε τα χέρια του πάνω μου, δένοντας το πουκάμισό μου. Έπρεπε να πω κάτι», πρόσθεσε.

Ενώ η Σαρλίζ είναι περισσότερο γνωστή ως ηθοποιός, έχει επίσης εργαστεί ως παραγωγός σε αρκετές ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας Atomic Blonde του 2017.

Αναφέροντας λεπτομερώς την απόφασή της να εξερευνήσει την παραγωγή, μοιράστηκε: «Όταν άρχισα να κάνω παραγωγή πριν από 25 χρόνια, κανείς δεν έπαιρνε τους ηθοποιούς στα σοβαρά».

«Με γοήτευε η ίδια η δουλειά της παραγωγής. Τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας μιας ταινίας. Με ενδιέφερε τόσο πολύ να κάνω παρέα με το συνεργείο. Δεν ήμουν το είδος της ηθοποιού που θα πήγαινε στο τρέιλερ τους, θα εξαφανιζόταν και θα επέστρεφε. Ακόμα δεν είμαι αυτή η ηθοποιός. Μισώ τα τρέιλερ».