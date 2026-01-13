Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή

Ο Τάιλερ Μακμπέθ μετράει όπως φαίνεται αντίστροφα για να ανοίξει το καινούργιο του γυμναστήριο στο Σύνταγμα, το μηνιαίο μίσθωμα του οποίου θα ανέρχεται στις 21.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην πρωινή εκπομπή του ANT1, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη θα πληρώνει το συγκεκριμένο ποσό για τα πρώτα τρία χρόνια της μίσθωσης, ενώ για την επόμενη τριετία το ενοίκιο θα αυξηθεί στα 25.000 ευρώ μηνιαίως.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το συνολικό κόστος των ενοικίων για την πρώτη τριετία ανέρχεται στις 756.000 ευρώ, ενώ σε ορίζοντα εξαετίας το ποσό ξεπερνά το 1,65 εκατομμύριο ευρώ (1.656.000 ευρώ).

Το ύψος του μισθώματος δεν θεωρείται απρόσμενο, δεδομένου ότι το ακίνητο βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας, στην Πλατεία Συντάγματος, όπου οι τιμές των επαγγελματικών ενοικίων είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Πέραν του γυμναστηρίου στο κέντρο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάιλερ Μακμπέθ βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο υπερπολυτελή ξενοδοχεία, με στόχο τη δημιουργία in-house συνεργασιών, δηλαδή τη λειτουργία παραρτημάτων του γυμναστηρίου εντός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά το κόστος συνδρομής, όπως μεταδόθηκε από τον ANT1, η βασική μηνιαία συνδρομή αναμένεται να ξεκινά από τα 200 ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μορφών άσκησης όπως αεροβική, πιλάτες και γιόγκα, καθώς και υπηρεσιών ανόργανης ή άλλης μορφής γυμναστικής.