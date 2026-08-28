Σε πένθος ο Σάκης Κατσούλης - «Πονάει τόσο πολύ που έφυγες τόσο ξαφνικά και νωρίς»

Δύσκολες ώρες για τον πρώην νικητή του Survivor, Σάκη Κατσούλη καθώς έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ένα αγαπημένο του συγγενικό πρόσωπο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας αποχαιρέτησε δημόσια τον θείο του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Διαβάστε ακόμα: «Πέσαμε θύματα κλοπής»: Η έκκληση που έκαναν Σάκης Κατσούλης και Μαριαλένα Ρουμελιώτη

Το «αντίο» του Σάκη Κατσούλη στον θείο του

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για τέτοιες στιγμές… Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που είχε πάντα για μένα πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τον θείο μου, τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί με την καλοσύνη, την παιδεία, το χαμόγελο και τη μοναδική του ψυχή.

Πονάει τόσο πολύ που έφυγες τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς. Θα σε θυμάμαι πάντα όπως σε έζησα: έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν μοναδικό πατέρα, αδελφό και θείο. Καλό σου ταξίδι, θείε μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις», ανέφερε ο Σάκης Κατσούλης στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ο Σάκης Κατσούλης αποχαιρέτησε τον θείο του. | Instagram/ sakiskats



