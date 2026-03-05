Σελένα Γκόμεζ: «Μου έκαναν λάθος διάγνωση» - «Μερικές φορές δεν θυμάται τι της συμβαίνει» είπε ο Μπλάνκο

Η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο στο podcast «Friends Keep Secrets» και το ζευγάρι αναφέρθηκε στις στιγμές μανίας που έχει η διάσημη τραγουδίστρια που στη συνέχεια δεν θυμάται εξαιτίας της διπολικής διαταραχής, με την οποία έχει διαγνωστεί, αλλά και πώς το ανακάλυψε.

Όπως εξήγησε η Σελένα Γκόμεζ, η διάγνωσή της ήταν «γά... τα περίπλοκη» και παρά το γεγονός ότι η ίδια αντιλαμβανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, οι γιατροί είχαν κάνει λανθασμένες υποθέσεις:

«Ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά νομίζω μου είχαν κάνει λάθος διάγνωση. Οι άνθρωποι απλώς υπέθεταν, και εγώ δοκίμαζα πολλούς θεραπευτές. Γι’ αυτό είναι δύσκολο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα. Όλα είναι τόσο γά... τα περίπλοκα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπένι Μπλάνκο ανέφερε ότι η Σελένα επισκέπτεται «τέσσερα διαφορετικά κέντρα ψυχικής υγείας», αλλά εξακολουθεί να έχει στιγμές μανίας στις οποίες δεν αντιλαμβάνεται αμέσως τι συμβαίνει.

«Ξεκινά να συνειδητοποιεί ότι έχει μανία αφού ήδη τη βιώνει, και μερικές φορές δεν θυμάται καν όταν συμβαίνει. Είναι ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, επειδή δεν πρέπει να μιλάς σε αυτό το άτομο ενώ είναι μέσα στη φάση της μανίας», εξήγησε ο Μπλάνκο.

«Δεν ντρέπομαι καθόλου γιατί μπορώ να τις εντοπίσω λίγο πιο γρήγορα», εξομολογήθηκε η Γκόμεζ και τόνισε: «Αλλά είναι χρήσιμο να έχεις έναν σύντροφο που καταλαβαίνει πού βρίσκεσαι και σε συναντά εκεί που είσαι, και σταδιακά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει».

Τέλος, επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να μην τα παρατά κανείς, λέγοντας ότι «δεν μπορείς απλώς να τα παρατήσεις».