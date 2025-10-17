Σία Κοσιώνη: Θα παίξει σε θεατρική παράσταση - «Στο σανίδι για καλό σκοπό»

Η Σία Κοσιώνη εξέπληξε ευχάριστα τους followers της στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης (16/10) όταν ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής της ότι στις αρχές Νοεμβρίου θα παίξει σε θεατρική παράσταση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

«Στο σανίδι για καλό σκοπό! Μια πρόκληση απροσδόκητη σε ένα έργο "Παραδοσιακώς Ακατάλληλο" με την υπογραφή του Γιώργου Λεμπέση.

Ευχαριστώ από καρδιάς την θεατρική ομάδα ΘΕΑ.ΣΥ. για την ευκαιρία να ζήσω αυτήν τη μοναδική εμπειρία! Εύχομαι να τους δικαιώσω!», έγραψε αρχικά η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

«Θα σας περιμένουμε 7-11 Νοεμβρίου στο θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών για… γέλιο μέχρι δακρύων!

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση της "Γαλιλαίας", της πρότυπης μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που παρέχει ολοκληρωμένες και δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο και νόσο του κινητικού νευρώνα», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.