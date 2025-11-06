Σίλας Σεραφείμ κατά Ιάσονα Αποστολόπουλου: «Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ»

Λεκτική επίθεση από τον Σίλα Σεραφείμ δέχτηκε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, με αφορμή τα γεγονότα στο Σουδάν και τον συνεχιζόμενο εμφύλιο που έχει στερήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.
Ο γνωστός κωμικός απαντώντας σε ανάρτηση στο Χ σχετικά με όσα συμβαίνουν στην Αφρική έκανε αναφορά στον Ιάσονα Αποστολόπουλο και την Γκρέτα Τούνμπεργκ γράφοντας: «Ισλαμοφοβική Προπαγάνδα. Τίποτα δε συμβαίνει στο Σουδάν. Αλλιώς δε θα 'ταν εκεί ο Γειάσουνας με την Γκρέτα; Δε θα είχαν κάνει σαματά εδώ οι φριπαλεστίνιοι».
Από την πλευρά του, ο ακτιβιστής δεν άφησε αναπάντητη την κατηγορία, σημειώνοντας ότι βρέθηκε στο Σουδάν το 2018 και «καλώντας» τον Σίλα Σεραφείμ στην κινητοποίηση που θα γίνει στις 7/11 στα Προπύλαια για το Σουδάν.
Συγκεκριμένα έγραψε: «1) Ήμουν στο Νότιο Σουδάν για 7 μήνες χτίζοντας νοσοκομεία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε εμπόλεμη ζώνη. 2) Μόλις διασώσαμε 92 ναυαγούς, εκ των οποίων οι 8 είναι Σουδανοί πρόσφυγες. 3) Μεθαύριο, στις 07/11 στις 18:00 έχει πορεία για το Σουδάν στα προπύλαια. Θα κατέβεις».
Ο Σίλας Σεραφείμ σε νέα ανάρτηση συνέχισε απαντώντας του: «Ήσουν το 18.. παπατζή… Τώρα με την αληθινή γενοκτονία προτίμησες Ισραήλ που ‘χουν καλά σάντουιτς… Εγώ δεν παριστάνω ότι σώζω κόσμο… και δεν προλαβαίνω γιατί μεγαλώνω και 2 παιδιά…».
Και δεν σταμάτησε σε αυτό το tweet... «Ο Γειασουνας @Iasonas_Apost ήταν στο Σουδάν το 2018 αλλά μετά, το Ισραήλ είχε καλύτερα σάντουιτς γιατί εκεί μπουμπούμ… Καλά έκανε, αλλά μη μας πουλάτε ότι σώζει και χριστιανούς απ’ τη γενοκτονία τώρα…», έγραψε σε ένα επόμενο.
