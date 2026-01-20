Σίντνεϊ Σουίνι: Η αποκαλυπτική εμφάνιση σαν μοντέλο του Only Fans στο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria

Μπορεί στο τρέιλερ για την τρίτη σεζόν της σειράς Euphoria η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) να έχει λίγα πλάνα, όμως, κλέβει την παράσταση, αφού τη βλέπουμε ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Στην αρχή τη βλέπουμε ως Κάσι με καφέ κορσέ, ουρά και αυτιά να κάθεται πάνω σε ένα σκυλόσπιτο, να γυρνάει και να χαμογελάει στην κάμερα, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται πάλι με το ίδιο outfit ως σκύλος να ξαπλώνει στα 4 πάνω στο κρεββάτι.

Διαβάστε επίσης - Η Σίντνεϊ Σουίνι κοσμεί το εξώφυλλο του περιοδικού W, «φορώντας» μόνο χρυσό body paint σε όλο το σώμα της

Μάλιστα, έχει ένα παιχνίδι στο στόμα της και ποζάρει στον φακό όταν μπαίνει ξαφνικά στο δωμάτιο ο μελλοντικός σύζυγός της, Νέιτ (Jacob Elordi)

«Δουλεύω όλη μέρα και η μέλλουσα σύζυγός μου ποζάρει στο διαδίκτυο», λέει ο Νέιτ με την Κάσι να του απαντάει: «Απλά δημιουργούσα περιεχόμενο».

Τόσο τα πλάνα όσο και ο διάλογος μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών σχολιάστηκαν έντονα από τους φαν της σειράς με πολλούς να ισχυρίζονται πως η όλη σκηνή είναι «καρφί» για τις πλατφόρμες τύπου Only Fans και θέλει να στείλει μήνυμα γύρω από τη σεξουαλικότητα και τη σχέση των νέων με το διαδίκτυο.