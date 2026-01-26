Σίντνεϊ Σουίνι: Κινδυνεύει να συλληφθεί γιατί κρέμασε... σουτιέν της στην πινακίδα του Χόλιγουντ

Με σύλληψη για βανδαλισμό κινδυνεύει η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, καθώς σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και... κρέμασε τα σουτιέν της σε αυτήν για να προωθήσει τη νέα της μάρκα εσωρούχων.

Παρόλο που η ηθοποιός έλαβε άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Λος Άντζελες, FilmLA, για να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε άδεια να την αγγίξει, πόσω μάλλον να σκαρφαλώσει στην πινακίδα.

🔥🚨BREAKING: Hollywood actress Sydney Sweeney might get arrested on vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging her bras on it to promote her new lingerie brand. pic.twitter.com/jjcnabLfkd — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 26, 2026

Τα σουτιέν αφαιρέθηκαν μετά τα γυρίσματα, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι και οι συνεργάτες της άφησαν πίσω τους 4 ή 5. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα TMZ, ο Τζεφ Μπέζος είναι επενδυτής της νέας γραμμής εσωρούχων της Σουίνι.