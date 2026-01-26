Σίντνεϊ Σουίνι: Κινδυνεύει να συλληφθεί γιατί κρέμασε... σουτιέν της στην πινακίδα του Χόλιγουντ

Με σύλληψη για βανδαλισμό κινδυνεύει η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, καθώς σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και... κρέμασε τα σουτιέν της σε αυτήν για να προωθήσει τη νέα της μάρκα εσωρούχων.
Παρόλο που η ηθοποιός έλαβε άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Λος Άντζελες, FilmLA, για να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε άδεια να την αγγίξει, πόσω μάλλον να σκαρφαλώσει στην πινακίδα.
Τα σουτιέν αφαιρέθηκαν μετά τα γυρίσματα, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι και οι συνεργάτες της άφησαν πίσω τους 4 ή 5. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα TMZ, ο Τζεφ Μπέζος είναι επενδυτής της νέας γραμμής εσωρούχων της Σουίνι.
- Φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Τα σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας - Αγωνία για τις αγνοούμενες
- Όταν η Βιολάντα ήταν φούρνος της γειτονιάς στα Τρίκαλα: Η ιστορία της εμβληματικής βιομηχανίας
- Δήμητρα Λιάνη: Η αντίδρασή της στο άκουσμα του θανάτου της Αναστασίας Αθήνη
- Πίσω από κάθε νεκρό σε χώρο εργασίας, υπάρχει μια κοινή αλήθεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.