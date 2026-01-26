Μενού

Σίντνεϊ Σουίνι: Κινδυνεύει να συλληφθεί γιατί κρέμασε... σουτιέν της στην πινακίδα του Χόλιγουντ

Μπορεί η Σίντνεϊ Σουίνι να είχε άδεια να πλησιάσει την πινακίδα του Χόλιγουντ για να προωθήσει τη νέα μάρκα εσωρούχων, δεν μπορούσε όμως να την αγγίξει.

Σίντνεϊ Σουίνι
Η Σίντνεϊ Σουίνι στην πινακίδα του Χόλιγουντ | @dom_lucre / X
Με σύλληψη για βανδαλισμό κινδυνεύει η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, καθώς σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και... κρέμασε τα σουτιέν της σε αυτήν για να προωθήσει τη νέα της μάρκα εσωρούχων.

Παρόλο που η ηθοποιός έλαβε άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Λος Άντζελες, FilmLA, για να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε άδεια να την αγγίξει, πόσω μάλλον να σκαρφαλώσει στην πινακίδα.

Τα σουτιέν αφαιρέθηκαν μετά τα γυρίσματα, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι και οι συνεργάτες της άφησαν πίσω τους 4 ή 5. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα TMZ, ο Τζεφ Μπέζος είναι επενδυτής της νέας γραμμής εσωρούχων της Σουίνι.

