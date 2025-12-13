Σίντνεϊ Σουίνι: Τι έδειξε ανιχνευτής ψεύδους όταν απάντησε ότι το στήθος της είναι αληθινό

Η Σίντνεϊ Σουίνι έλυσε την απορία που έχουν πολλοί σχετικά με το στήθος της, καθώς πέρασε από το τεστ ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία «The Housemaid», Αμάντα Σάιφρεντ, αποκαλύποντας αν τελικά έχει «πειράξει» το στήθος της ή όχι.

Καθώς εμφανίστηκε στην διαδικτυακή εκπομπή, η διάσημη ηθοποιός ερωτήθηκε από την Σάιφρεντ αν είχε κάνει πλαστική στο στήθος της και χωρίς να μπορεί να πει τίποτα λιγότερο από την αλήθεια, αφού ο ανιχνευτής ψεύδους θα την «μαρτυρούσε», απάντησε ειλικρινά.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει μαγέψει το κοινό με τις εντυπωσιακές ερμηνείες και την σαγηνευτική της εμφάνιση εδώ και χρόνια. Ωστόσο, ένα πράγμα που οι θαυμαστές συχνά αναρωτιούνται είναι αν έχει υποβληθεί σε κάποια αισθητική επέμβαση.

«Απλώς πρέπει να ρωτήσω, είναι αληθινό το στήθος σου;», ρώτησε η συμπρωταγωνίστρια της, με την Σουίνι να γελά πριν κουνήσει καταφατικά το κεφάλι της και πει: «Ναι».

Η Σάιφρεντ ρώτησε στη συνέχεια τη Σουίνι: «Έχεις κάνει κάποια επέμβαση πάνω στο στήθος σου;». Αυτή τη φορά, κούνησε το κεφάλι της και απάντησε: «Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ καμία δουλειά πουθενά». Ο ανιχνευτής ψεύδους τους ενημέρωσε ότι οι απαντήσεις της ηθοποιού ήταν αληθινές.

Η Σάιφρεντ στη συνέχεια ρώτησε αστειευόμενη τη Σουίνι αν μπορούσε να αγγίξει το στήθος της, στην οποία απάντησε ότι μπορούσε.