Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) δεν άφησε πολλά στη φαντασία όταν εμφανίστηκε χωρίς σουτιέν στο κόκκινο χαλί της φετινής εκδήλωσης του «Variety», στο Λος Άντζελες.

Η 28χρονη σταρ της σειράς «Euphoria» επέλεξε να φοράει ένα λαμπερό ασημί φόρεμα, με διαφανές μπούστο, που αναδείκνυε το στήθος της με την ίδια να ποζάρει στον φωτογραφικό φακό σε άλλες πόζες χαμογελαστή σε άλλες με πιο σοβαρό ύφος.

Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο Variety για την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν της σειράς Euphoria στο HBO Max με την ίδια να αναμένεται να γυρίσει τις τελευταίες της σκηνές αυτή την εβδομάδα.

«Θα είναι μια πραγματικά γλυκόπικρη στιγμή. Είμαι κάπως τρομοκρατημένη για το πόσο συναισθηματικό θα είναι το τέλος. Ήταν μια τεράστια διαδρομή», εξομολογήθηκε η ίδια, προσθέτοντας: «Είναι η οικογένεια και οι φίλοι μου εδώ και πολύ καιρό. Τους είμαι αιώνια ευγνώμων».

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στο Variety, η εντυπωσιακή Σίντνεϊ Σουίνι είχε αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να κάνει κάποια πλαστική επέμβαση επειδή τις τρέμει.

«Δεν έχω φτιάξει ποτέ τίποτα. Τρομάζω κυριολεκτικά με τις βελόνες. Ούτε τατουάζ. Τίποτα. Θα μεγαλώσω με αξιοπρέπεια», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Είναι πραγματικά αστείο. Βλέπω πράγματα στο διαδίκτυο όπως εικόνες που κάνουν σύγκριση και λέω "Είμαι 12 σε αυτή τη φωτογραφία. Φυσικά και θα δείχνω διαφορετική". Τώρα φοράω μακιγιάζ και είμαι 15 χρόνια μεγαλύτερη», πρόσθεσε.

Sydney Sweeney and Jamie Lee Curtis hug and pose together at Variety's #PowerOfWomen event where they are both being honored. pic.twitter.com/9VTnWdHIcI — Variety (@Variety) October 30, 2025

«Υποδύομαι πολλούς και τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες και νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι με ξέρουν, αλλά δεν με ξέρουν.

Οπότε, όταν οι άνθρωποι σκέφτονται, "Α, είναι σύμβολο του σεξ" ή "Τείνει προς τα εκεί", λέω, "Όχι, απλώς νιώθω καλά και το κάνω για τον εαυτό μου και νιώθω δυνατή".

Ελπίζω να μπορέσω να εμπνεύσω άλλες γυναίκες να είναι σίγουρες για τον εαυτό τους και απλώς να επιδεικνύουν ό,τι έχουν και να νιώθουν καλά, επειδή δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη ή να κρύβεσαι ή να καλύπτεις τα πάντα σε κανένα δωμάτιο», είχε επισημάνει η Σίντεϊ Σουίνι.