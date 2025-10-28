Σίντνεϊ Σουίνι: Η απάντηση της στις φήμες ότι είναι το κορίτσι του επόμενου James Bond

Αυτή τη περίοδο, η Σίντνεϊ Σουίνι ολοκληρώνει τα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς Euphoria, που θα επιστρέψει για την τρίτη σεζόν στο HBO. Επιπλέον, η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί και φέρει τον τίτλο Christy, θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στο biopic ενσαρκώνει την θρυλική πυγμάχο Κρίστι Μάρτιν, με τον κριτικό κινηματογράφου του Variety, Owen Gleiberman, να εντυπωσιάζεται από την ερμηνεία της.

Μέσα σε όλα, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες που την θέλουν να είναι το επόμενο κορίτσι του επόμενου James Bond, για τον ρόλο του οποίου ακόμα δεν έχει σφραγιστεί το όνομα του ηθοποιού που θα τον υποδυθεί.

