Σίσσυ Χρηστίδου: Φωτογραφήθηκε με τον Λαμίν Γιαμάλ και η ανάρτησή της έγινε viral

Με τον Λαμίν Γιαμάλ φωτογραφήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου στη Βαρκελώνη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Γιαμάλ | sissychristidou / Instagram
Φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ ανήρτησε στα social media η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία βρίσκεται στη Βαρκελώνη απολαμβάνοντας τις διακοπές της.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται στην ισπανική πόλη μαζί με τους γιους της, όπου παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα Μπαρτσελόνα – Βαλένθια για το πρωτάθλημα της La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, ωστόσο έσπευσε να φωτογραφηθεί με τη Σίσσυ Χρηστίδου, με τη φωτογραφία να γίνεται viral στα social media.

Η ίδια αναφέρει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Γιατί έχω ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που μεσολάβησε, για να βγει το παιδί που ήθελε μαζί μου μια φωτογραφία… 
Χαλάω εγώ χατήρι;;;».

