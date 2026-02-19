Σκηνικό Χόλιγουντ στην Ύδρα για τον Μπραντ Πιτ - Ξεκινούν τα γυρίσματα

Λίγη από την λάμψη του Χόλιγουντ θα αποκτήσει τις επόμενες μέρες η Ύδρα, καθώς το νησί σιγά σιγά θα μετατραπεί σε κινηματογραφικό σκηνικό για τη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ.

Τα γυρίσματα ξεκινούν τις επόμενες ημέρες, με την τοπική κοινωνία να υποδέχεται με ενθουσιασμό τον διάσημο ηθοποιό και τους συντελεστές της ταινίας στο κοσμοπολίτικο νησί τους.

Οι δε ταξιδιώτες της Καθαράς Δευτέρας που θα επιλέξουν την Ύδρα για να περάσουν το τρίημερό τους, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα εντυπωσιακά γυρίσματα - αν σταθούν τυχεροί.

Ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, καθώς εμφανίστηκε στην ERT, επιβεβαίωσε πως το νησί ετοιμάζεται πυρετωδώς για την επίσημη υποδοχή του Χολιγουντιανού σταρ και την έναρξη των γυρισμάτων, ενώ ενημέρωσε πως οι πληρότητα στα ξενοδοχεία για το τριήμερο που ακολουθεί κινούνται σε πολύ καλά επίπεδα.

«Ο δήμος έχει εγκρίνει παραχώρηση χώρων, όπου έχει ζητηθεί. Αισθανόμαστε την ανάγκη να συνδράμουμε στην παραγωγή», είπε ο δήμαρχος ενώ διαβεβαλιωσε πως μέχρι στιγμής όλα η προετοιμασία κυλάει ομαλά.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα θα αρχίσουν από αύριο, Παρασκευή 20/02 και αναμένεται να τελειώσουν στις 3 Μαρτίου.