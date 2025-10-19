Σκηνοθέτης της Σάττι: «Δώσαμε το budget του βίντεο κλιπ Μάντισσα σε φιλανθρωπικό ίδρυμα»

Ξεδιαλύνοντας την υπόθεση για τις αμοιβές των συντελεστών στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μάντισσα» της Μαρίνας Σάττι, μίλησε ο σκηνοθέτης του, Ανδρέας Χαλικιάς, στην εκπομπή «Το Χουμε», αποκαλύπτοντας ότι τα λεφτά του budget δόθηκαν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Τις προηγούμενες μέρες σε δηλώσεις του στο Πρωινό, ο Τάσος Ξιαρχό, γνωστός χορογράφος που είχε αναλάβει την χορογραφία της «Μάντισσας», είχε ξεσπάσει μπροστά στην κάμερα κατά της τραγουδίστριας λέγοντας: «Δεν μιλάω για τη Μαρίνα Σάττι, τη μισώ».

Μάλιστα, έσπευσε στη συνέχεια να εξηγήσει μέσα από βίντεο στο TikTok για ποιον λόγο είχε κάνει την παραπάνω δήλωση, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος της είχε σκηνοθετήσει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Μάντισσα» που είχε κάνει τεράστια επιτυχία, αλλά δεν πληρώθηκε ποτέ.

Ο Τάσος Ξιαρχό μετά από αυτές τις δηλώσεις, εμφανιζόμενος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» θέλησε «να το μαζέψει» λίγο αποκαλύπτοντας και τη συζήτηση που έκανε με τον μάνατζερ της Μαρίνας Σάττι μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε και λέγοντας ότι «μισεί το συναίσθημα που του προκάλεσε».

Ο σκηνοθέτης ξεκαθάρισε αρχικά πως: «Ήταν ένα βίντεο κλιπ που έγινε με ελάχιστα μέσα. Κινηματογραφικά είχαμε μια πολύ απλή κάμερα με απλούς φακούς».

Ερωτώμενος για το αν είχε γίνει συζήτηση για την αμοιβή των συντελεστών πριν την παραγωγή του βίντεο κλιπ ο κ. Χαλικιάς απάντησε:

«Έγινε αυτή η κουβέντα, ξέραμε ότι το budget ήταν ελάχιστο για όλο το κλιπ. Η Μαρίνα μας είχε πει ότι θα μπορούσε να μας δώσει κάτι πολύ μικρό αλλά επειδή το κάναμε γιατί θέλαμε να το κάνουμε, εμείς είπαμε να το δώσει η Μαρίνα σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα».

«Κατά την διάρκεια των γυρισμάτων του κλιπ ήμασταν όλοι χαρούμενοι», είπε όταν ερωτήθηκε αν ο Τάσος Ξιαρχό είχε δείξει την ενόχλησή του τότε ενώ υποστήριξε την Μαρίνα Σάττι λέγοντας: «Όταν ένας καλλιτέχνης δεν είναι φτασμένος, δεν υπάρχει budget. Ήταν άλλες οι συνθήκες δεν είναι η Μαρίνα που είναι τώρα δισκογραφικά».